سيميوني: هدف أتليتكو مدريد احتلال المركز الثالث أو الرابع

(إفي): أكد مدرب أتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، أنه لم يقرر بعد بمن سيدفع في خط الهجوم خلال لقاء الفريق يوم الأحد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، مشيرا إلى أن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يعد لاعبا "حاسما" للروخيبلانكوس.

وقال المدرب عشية اللقاء الهام بين صاحبي المركزين الثالث والرابع بالليجا اللذين يتصارعان على لقب الليجا وعلى الأقل مركز مؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل "لازلنا لم نقرر بمن سندفع، لكن قد نلعب بأي من الثنائي ماندزوكيتش-توريس أو راؤول-توريس أو راؤول-ماندزوكيتش. لم أبلغ اللاعبين بأي شيء إلى الآن، لكني سأكشف عن التشكيل قبل اللقاء".

وأضاف "ماندزو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، انه لاعب حاسم، يخلق لنا فرصا كثيرة خطرة ويصنع الكثير لزملائه في الأمام ونحن نعتبره لاعبا حاسما بالنسبة لفريقنا".

كما أكد أن المهاجم الكرواتي، هداف أتليتكو هذا الموسم برصيد 20 هدفا، يحسن كثيرا من جودة المنافسة على المشاركة أساسيا بخط هجوم الفريق، التي ازدادت بعد ضم فرناندو توريس في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار المدرب إلى غياب أنطوان جريزمان عن لقاء فالنسيا لعقوبة الايقاف عقب نيله 5 انذارات "نؤمن دوما بأننا نعد فريقا قادرا على تعويض الغيابات ونأمل أن ندفع غدا بأفضل فريق ممكن من ناحية القدرات والصفات التي تعوض زميل آخر غائب" في إشارة للمهاجم الفرنسي الذي شارك في جميع مباريات فريقه بالليجا.

وعن تفوق فريقه بنقطة واحدة عن فالنسيا في سباق جدول الليجا، قال "من الواضح أنها ليست مباراة سهلة، سواء بالنسبة لهم أو لنا هي مباراة بين فريقين يتنافسان على هذا المركز منذ بداية الموسم، لذا لا نعتبرها مباراة عادية".

وأضاف "نعتبرها مباراة مختلفة، علينا أن نسير باللعب إلى الجانب الذي يريحنا بشكل أكبر وهذا سيخلق لنا الفرص".

وشدد "هدفنا يتمثل في التفكير في كل مباراة على حدة ومحاولة الفوز بها وتقديم أداء جيد، هدف النادي بدون شك هو احتلال أحد المركزين الثالث أو الرابع. فالنسيا منافس قوي وتنافسي للغاية، ومقارنة بالموسم الماضي فقد حصدوا نقاطا عديدة بحلول مارس".