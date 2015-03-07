كونتي يلمح لرغبة مانشستر يونايتد التعاقد معه

ألمح أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه قبل التعاقد مع الهولندي لويس فان جال.

كونتي رحل عن تدريب يوفنتوس الصيف الماضي، في الوقت الذي كان يونايتد يبحث فيه عن مدير فني خلفا لديفيد مويس الذي أقيل في منتصف الموسم لسوء النتائج.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" قال كونتي: "الفريق الإنجليزي الذي أراد التعاقد معي، انتهى به المطاف مع مدير فني لمنتخب خاض كأس العالم".

كونتي نجح في تحقيق خمسة انتصارات، وهزم مرة واحدة فقط مع منتخب إيطاليا منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للأتزوري بعد استقالة تشيزاري برانديللي بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم.