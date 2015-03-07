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الاتحاد الأوروبي يشطب «أحمد قذاف الدم» من قائمة العقوبات

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الاتحاد الأوروبي يشطب «أحمد قذاف الدم» من قائمة العقوبات الاتحاد الأوروبي يشطب «أحمد قذاف الدم» من قائمة العقوبات

رفع الاتحاد الأوروبي، أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، ومسؤول أمني ليبي آخر من قائمة العقوبات لتي كان قد أدرجهما فيها عام 2011.

وذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوربي، الصادرة اليوم السبت، أن “الاتحاد الأوروبي قرر رفع اسم المساعد السابق لمعمر القذافي وابن عمه أحمد قذاف الدم من قائمة العقوبات”.

وبحسب ما أكد الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن حذف اسم قذاف الدم من القائمة السوداء جاء “تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة العامة للتكتل ومقرها لوكسمبورغ في 24 سبتمبر الماضي، والقاضي بإبطال قرار إدراج قذاف الدم على قائمة العقوبات التي تشمله منذ فبراير 2011″، وذلك بعد أن قام المتضرر بالطعن في القرار الأوروبي.

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