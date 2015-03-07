غدًا .. اجتماع للجنة تعديل قوانين الانتخابات للنظر فى قانون تعديل تقسيم الدوائر

قال الدكتور على عبدالعال عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات, إنهم سيجتمعون غداً لنظر تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الأهم الأن ،وسيتم مراعاة المتوسط الانتخابي فى دراسة تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يخص الفردى فقط، وسيتم مراجعتها وإعادة توزيعها ،وفيما يخص الدوائر ( نظام القائمة ) لن يطرأ عليها أى تغيير.

وأضاف عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع لبني عسل, أن اللجنة كانت وما تزال منفتحة على كافة القوي السياسية والمجتمعية وسيتم الانتهاء فى حدود المدة التى حددها رئيس الجمهورية خلال شهر .