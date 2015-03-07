القضاء الإدارى يعيد 5 طالبات إلى جامعة جنوب الوادى بقنا

قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا، اليوم السبت، بعودة 5 طالبات إلى الدراسة بعد أن صدر لهن قرارات فصل من إدارة جامعة جنوب الوادى مع بداية العام الدراسى الحالى، مستندة إلى أفعال وتصرفات اعتبرتها الجامعة من الأعمال التى تثير الشغب وتعرقل العملية التعليمية داخل الحرم الجامعى.

وقضت المحكمة بعودة الطالبات للدراسة وهم نجاح أحمد بالفرقة الرابعة كلية آداب، وزينب فراج بالفرقة الرابعة كلية تربية نوعية، وحنان عوض بالفرقة الثانية كلية علوم، وشيماء عبده بالفرقة الثانية كلية آداب، وياسمين السمان بالفرقة الأولى كلية آداب، بعدما تبين للمحكمة أن قرار الفصل لم يستند على أركان واضحة .