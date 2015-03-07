بالصور.. غرف خاصة لتفتيش السيدات بمطار برج العرب قبل صعودهن للطائرة

قام مطار برج العرب الدولى، بإنشاء غرفة خاصة لتفتيش السيدات قبل الصعود إلى الطائرة.

وأشار اللواء صادق الشورى مدير مطار برج العرب الدولى لـ"اليوم السابع"، أن الأماكن الجديدة أنشئت حفاظًا علی المظهر العام للسيدات الفضليات المغادرات من مطار برج العرب الدولی.

>

>

الغرفة الخاصة لتفتيش السيدات والسادة

وقال: إن تعليمات المنظمة الدولية للطيران تحتم تفتيش الركاب قبل الصعود الی الطائرات، وجاء إنشاء تلك الأماكن المخصصة حفاظًا علی المظهر العام للأخوات الفضليات.

وقد تم إنشاء غرفة خاصة لاستخدامها عند إجراء عملية التفتيش قبل السفر بعيدًا عن الأنظار.

>

>

غرفة بعيدة عن الأنظار لتفتيش السيدات قبل الصعود للطائرة