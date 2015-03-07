محافظ الإسماعيلية يعد أهالى قرية أبو طفيلة بإنشاء مخبز بلدى

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة وفى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، عددًا من كبار ورموز عائلات عزبة المنشية الجديدة التابعة لقرية أبو طفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب لعرض عدد من مطالب أهالى ومواطنى المنطقة وتوابعها والتى كان على رأسها طلب الموقف على افتتاح مخبز بلدى لإنتاج الخبز بهذه المنطقة نظرًا لأن أقرب مخبز يقع على مسافة لا تقل عن أربعة كيلومترات من المنطقة.

واستدعى المحافظ حسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وأعطى توجيهات بسرعة معاينة المخبز المطلوب افتتاحه ومدى مطابقته للاشتراطات الفنية والقواعد المعمول بها تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله لخدمة أهالى المنطقة وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.