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إحالة مدير مدرسة ومسئول الأمن للتحقيق فى واقعة محاولة اختطاف تلميذة ببنى سويف

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إحالة مدير مدرسة ومسئول الأمن للتحقيق فى واقعة محاولة اختطاف تلميذة ببنى سويف إحالة مدير مدرسة ومسئول الأمن للتحقيق فى واقعة محاولة اختطاف تلميذة ببنى سويف
أحال شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف اليوم السبت مدير مدرسة ابتدائية ومسئول الأمن ومشرفى اليوم الدراسى للشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم لإهمالهم فى واقعة محاولة اختطاف تلميذة فى إحدى المدارس الابتدائية .

وقال عكاشة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنة تلقى بلاغا من إدارة ناصر التعليمية يفيد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف تلميذة فى الصف الثانى الابتدائى من داخل مدرسة بنات بوش الابتدائية بمدينة ناصر شمال المحافظة، بعد ادعائه بأنه شقيق والد التلميذة وقبل خروجه من باب المدرسة أخبرت إحدى المعلمات مسئول الأمن بأنه ليس له صلة قرابة بتلك التلميذة.

وأضاف عكاشة أنه سيتم فتح تحقيق موسع حول كيفية دخول المتهم داخل المدرسة قبل التعرف على هويته، والسماح باصطحابه التلميذة إلى الفناء.

كانت مدرسة بنات بوش الابتدائية بمدينة ناصر، شهدت محاولة قيام أحد الأشخاص، بخطف تلميذة بالصف الثانى الابتدائى، إلا أن إحدى المعلمات توجهت إلى الطفلة وسألتها عن صلة القرابة، فأقرت بعدم وجود صلة قرابة، وتجمع المدرسون ومنعوا خروج التلميذة، واتصلوا بولى أمر التلميذة لإخطاره بالواقعة، إلا أن المتهم استطاع الهرب.

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مصر 365