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اتفاقية بين شركة "إنربك" و"البترول" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بنزين 92

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اتفاقية بين شركة "إنربك" و"البترول" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بنزين 92 اتفاقية بين شركة "إنربك" و"البترول" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بنزين 92
أكد الكيميائى أحمد أبو الروح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك)، أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية تمديد رخصة شركة UOP العالمية لإنشاء وحدات جديدة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار إلى أن هذه الوحدات الجديدة تهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة من البنزين 92، والمساهمة بشكل كبير فى تغطية احتياجات السوق المحلى، وفقاً لاستراتيجية قطاع البترول.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بمقر الشركة غرب الإسكندرية، حول التشاور مع المجتمع المحلى لضمان عدم تأثير مشروع "تحسين النافتا "على البيئة.

وقال الكيميائى أحمد أبو الروح إنه تم إسناد دراسة الجدوى البنكية إلى شركة إنبى من خلال تكليف شركة "تكنيب الإيطالية" المقاول العام المنفذ للمجمع الأصلى، وذلك لمشروعى وحدتى تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز، وكذا الاستفادة من الهيدروجين، كما تم الانتهاء من الاجتماعات الفنية المبدئية مع شركة UOP لإصدار التقرير الفنى خلال مارس الحالى.

وجار تكليف شركة الخدمات المتكاملة، إحدى الشركات المتخصصة فى مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة، لإنهاء إجراءات تقييم الأثر البيئى.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع من أكبر المشروعات البترولية فى ، ويسعى إلى عدم استيراد البنزين نهائيا، والاكتفاء الذاتى لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية للشركة من البنزين 92، ليصل إلى 850 ألف طن سنويا.

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مصر 365

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