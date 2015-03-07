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رفع 600 طن تراكمات بمحيط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة

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رفع 600 طن تراكمات بمحيط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة رفع 600 طن تراكمات بمحيط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
قال رئيس مركز ومدينة دمنهور محمود زغلول فى تصريح اليوم: إنه تم رفع 600 طن يوميًا من تراكمات القمامة بأرض الكردون بجوار محطة مياه الشرب والصرف الصحى ونقلها إلى المقلب العمومى بحوش عيسى، بالإضافة إلى أعمال رفع القمامة اليومية، والتى تقدر بـ 500 طن يوميًا من المدينة، وكذلك عودة ورديات العمل بمنظومة النظافة إلى 3 ورديات فى اليوم، وزراعة 200 شجرة بالمدينة بشوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية ومسجد الرحمن .

وأضاف زغلول أنه تم حل مشكلة مياه الصرف بمساكن الأبعادية ومراجعة أعمال الكهرباء، ورفع الأتربة من أعلى محور الليثى فى المسافة من الطريق الزراعى السريع، وحتى المستشفى العام وجارى الإعداد لدهان الكوبرى، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بأرض المعارض بشارع الجمهورية، وتعيين حراسة على الموقع وجار إعداده لاستخدامه فى إنشاء معارض حضارية .

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة انتهت من مراجعة 70% من أعمال الإضاءة والإنارة على طريق (دمنهور/ دسوق)، وتجديد الكشافات والأسلاك ومتابعة أعمال الإنارة بطريق الكورنيش وطريق "زاوية غزال" وخلف مبنى المحافظة وشارعى "العزيز عثمان" و"عبد السلام الشاذلى".

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