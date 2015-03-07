انعقاد ملتقى الاتحاد الشبابى بالإسكندرية تحت عنوان "الرياضة أمن قومى"

نظم الاتحاد النوعى الرياضى والشبابى للجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور سمير عبد الحميد، الملتقى الثالث بعنوان (الرياضة أمن قومى.. رؤية استراتيجية) بأحد فنادق الإسكندرية اليوم السبت، وذلك بحضور الدكتور محسن مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وعمداء ووكلاء وأساتذة كليات التربية الرياضية بالإسكندرية.

وقد حاضر فى الندوة د.سعيد عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، د.محمد عبد العزيز سلامة أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين، حيث تم التأكيد على دور المؤسسات الشبابية والرياضية فى تحقيق الأمن القومى، وضرورة الاهتمام بالإعلام الرياضى وعلاقة الرياضة بالاقتصاد.