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"بالم هيلز للتعمير" تعقد الجمعية العامة العادية 25 مارس الجارى

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تعقد شركة بالم هيلز للتعمير، اجتماع الجمعية العامة العادية لها يوم الأربعاء 25 مارس الجارى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للنظر فى جدول أعمال تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 وتقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014.

نقلًا عن العدد الورقى لـ
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نقلًا عن العدد الورقى لـ"اليوم السابع"

كما تصدق الجمعية العامة العادية على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 كما تنظر الجمعية إخلاء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014.

وتناقش الجمعية تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 إضافة إلى تجديد تعيين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.

نقلًا عن العدد الورقى لـ
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نقلًا عن العدد الورقى لـ"اليوم السابع"

وشركة بالم هيلز للتعمير شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنه 1997 ويبلغ رأس المال المرخص به 3،500،000،000 جنيه مصرى –رأس المال المصدر والمدفوع 2،696،640،000 جنيه مصرى.

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