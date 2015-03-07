وزير التعليم ينهى ندب المشرف على قطاع التعليم ومدير العلاقات العامة

فى أول يوم عمل له بعد توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، قرر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إنهاء ندب محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بالوزارة، وعودته إلى وظيفته الأصلية كرئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة، على أن يتم ترك منصب رئيس قطاع التعليم العام شاغرا لحين تكليف آخر.

كما قرر وزير التربية والتعليم إنهاء ندب إبراهيم فرج، والذى كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة من منصبه، وتعيين عمرو شحاتة أحد موظفى الإدارة بدلا منه.

وكان وزير التربية والتعليم أقال المتحدث الرسمى للوزارة عمر ترك، والذى عينه الدكتور محمود أبو النصر الوزير السابق الأسبوع الماضى.

وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم إلغاء منصب المتحدث الرسمى تماما مع الاكتفاء بتعيين مستشار إعلامى، كما اختار إحدى الشخصيات الإعلامية فى أحد المؤسسات القومية لشغل المنصب، إلا أنه سيعلن عن ذلك بعد الاتفاق بشكل نهائى.