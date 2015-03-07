زعزوع: محلب طلب من الوزراء الذين تركوا مناصبهم التواصل والاستفادة من خبراتهم

قال هشام زعزوع وزير السياحة السابق, إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طلب من الوزراء السابقين بضرورة التواصل والاستفادة من خبراتهم ،وقدم لهم الشكر على الجهود التى قاموا بها خلال توليهم المسؤولية.

وأضاف زعزوع, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع لبني عسل، أن رئيس الوزراء وجه إلى الوزراء السابقين الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده فى الفترة من 13 الى 15 مارس ،مؤكداً أن لقائه بهم اليوم بادرة طيبة تؤكد على التواصل بالمساهمة بالرؤى والأفكار التى ستمثل مساندة ودعما للحكومة فى سبيل إنجاح المؤتمر الاقتصادى.