أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الإسماعيلية يشهد دورة تدريبية لرفع أداء تقديم الخدمات الطبية

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يشهد دورة تدريبية لرفع أداء تقديم الخدمات الطبية محافظ الإسماعيلية يشهد دورة تدريبية لرفع أداء تقديم الخدمات الطبية

محافظ الاسماعيلية خلال استقباله لوفد من وزارة الصحة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن على أرض وأن ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية ،ورفع مستوى الأداء فى مجال الخدمات الطبية والعلاجية هو أهم الملفات التى تحظى بإهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكداً أنه آن الآوان لإعادة صياغة خارطة العمل فى القطاعات الصحية واستكمال خطة الدولة لتنفيذ برامج تطوير المنظومة الصحية ،والوصول بالخدمة الطبية والعلاجية إلى جميع المواطنين فى أماكنهم.

وجاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للأستاذة الدكتورة هناء عامر مساعد وزير الصحة للدعم الفنى والتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها خلال زيارتها للإسماعيلية التى تأتى ضمن برنامج الزيارات لمختلف محافظات الجمهورية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها مديرية الصحة بالإسماعيلية بمقر المديرية ،وبمشاركة وحضور عدد من ممثلى 4 محافظات تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والتى حضرها مديرى الإدارات الصحية بتلك المحافظات.

وتهدف هذه الدورة التدريبية فى المقام الأول العمل على رفع مستوى الآداء فى مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنيين من خلال المستشفيات العامة والمركزية وبصفة خاصة الوحدات الصحية بالقرى والقطاعات الريفية.

ومن جهته أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية ،وتطوير العنصر البشرى من العاملين فى قطاع الصحة سواء الأطباء أو الممرضين والإداريين باعتبار أنها مهنة من آسمى المهن وليس وظيفة ،وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وعدم التهاون مع أى تقصيير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار