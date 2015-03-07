محافظ الإسماعيلية يشهد دورة تدريبية لرفع أداء تقديم الخدمات الطبية

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن على أرض مصر وأن ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية ،ورفع مستوى الأداء فى مجال الخدمات الطبية والعلاجية هو أهم الملفات التى تحظى بإهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكداً أنه آن الآوان لإعادة صياغة خارطة العمل فى القطاعات الصحية واستكمال خطة الدولة لتنفيذ برامج تطوير المنظومة الصحية ،والوصول بالخدمة الطبية والعلاجية إلى جميع المواطنين فى أماكنهم.

وجاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للأستاذة الدكتورة هناء عامر مساعد وزير الصحة للدعم الفنى والتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها خلال زيارتها للإسماعيلية التى تأتى ضمن برنامج الزيارات لمختلف محافظات الجمهورية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها مديرية الصحة بالإسماعيلية بمقر المديرية ،وبمشاركة وحضور عدد من ممثلى 4 محافظات تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والتى حضرها مديرى الإدارات الصحية بتلك المحافظات.

وتهدف هذه الدورة التدريبية فى المقام الأول العمل على رفع مستوى الآداء فى مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنيين من خلال المستشفيات العامة والمركزية وبصفة خاصة الوحدات الصحية بالقرى والقطاعات الريفية.

ومن جهته أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية ،وتطوير العنصر البشرى من العاملين فى قطاع الصحة سواء الأطباء أو الممرضين والإداريين باعتبار أنها مهنة من آسمى المهن وليس وظيفة ،وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وعدم التهاون مع أى تقصيير .