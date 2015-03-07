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إنتر: نعم أردنا ضم صلاح وسبب واحد منع إتمام الصفقة

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إنتر: نعم أردنا ضم صلاح وسبب واحد منع إتمام الصفقة إنتر: نعم أردنا ضم صلاح وسبب واحد منع إتمام الصفقة

أكد روبيرتو مانشيني المدير الفني لنادي إنتر أنه بالفعل أراد التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح من تشيلسي إلا أن خوان كوادرادو حسم الصفقة لفيورنتينا.

صلاح انتقل إلى فيورنتينا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية معارا من البلوز تشيلسي، على الرغم من وجود اهتمام قوي من جانب إنتر بجلب لاعب المقاولون العرب السابق.

وتحدث مانشيني عن صلاح قائلا: "بالفعل أردت ضم اللاعب إلى صفوفنا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "ولكن تشيلسي أراد جلب كوادرادو ولذلك أغلقت الصفقة لصالح فيورنتينا".

الجناح المصري صلاح يتألق بقميص فيورنتينا منذ انتقاله إلى الفريق، إذ سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في ثلاث بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يأتي إنتر في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

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