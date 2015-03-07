مقاتلات إماراتية تقصف مواقع نفطية لـ"داعش"

شنت مقاتلات "اف-16" إماراتية متمركزة فى الأردن ضربات جوية على مواقع نفطية يسيطر عليها تنظيم داعش المتطرف، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية السبت.

وقالت الوكالة "قامت الطائرات المقاتلة من سرب إف 16 التابعة للقوات الجوية لدولة الامارات والمتمركزة فى إحدى القواعد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بضربات جوية ليلية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابى الذى أظهر للعالم بشاعته وانتهاكاته لكل القيم الدينية والانسانية".

واضافت ان "الطائرات استهدفت عددا من نقاط التشغيل والاستخراج الخاصة لأنابيب البترول الخام والخاضعة تحت سيطرة التنظيم لحرمانه من مصادر الدخل وتجفيف منابع التمويل لعملياته الإرهابية لافتة الى ان "الطائرات المقاتلة عادت الى قواعدها سالمة".

ولم توضح الوكالة الموقع الجغرافى لهذه المنشات لكن الامارات عادة ما تشن غارات على مواقع الجهاديين فى سوريا فى اطار التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.

وفى السابع من فبراير، اعلنت ابوظبى ارسال سرب من طائرات "اف-16" الى الاردن لدعم هذه الدولة "الشقيقة" ضد داعش.

وآخر ضربات نفذتها المقاتلات الاماراتية اعلنت فى 16 فبراير، واستأنفت الامارات غاراتها على داعش بعدما علقتها فى نهاية ديسمبر اثر احتجاز الجهاديين طيارا اردنيا قاموا لاحقا بقتله حرقا.

وجاء هذا التعليق بعد خلاف مع واشنطن حول تفاصيل اى عمليات انقاذ محتملة لطيارى التحالف الذين يشنون غارات على مواقع الجهاديين.