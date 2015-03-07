فقدان أجانب فى ليبيا بينهم تشيكى ونمساوى بعد هجوم على حقل للنفط

قالت وزارة الخارجية التشيكية اليوم السبت إن عدة أجانب بينهم تشيكى ونمساوى أصبحوا فى عداد المفقودين بعد أن هاجم مسلحون حقل الغانى النفطى، وقال جهاز حرس المنشآت النفطية أمس الجمعة إنه استعاد السيطرة على حقل النفط بعد الهجوم الذى أسفر عن مقتل سبعة حراس.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية فى بيان "كان هناك مواطن تشيكى فى الموقع ولم يعرف مصيره منذ ذلك الحين، وأضافت فى البيان "كان معه مواطن نمساوى لا يعرف مصيره ايضا بالاضافة إلى أشخاص من دول اخرى."

وقالت الوزارة إن لجنة أزمة تضم رئيس الوزراء بوسلاف سوبوتكا وأجهزة المخابرات اجتمعت لبحث الوضع وسيتم ايفاد ممثل لوزارة الخارجية إلى المنطقة بأسرع ما يمكن. (