خطف القائم بأعمال النائب العام الليبى فى العاصمة طرابلس

ذكر تقرير إخبارى، أن مجهولين قاموا باختطاف القائم بأعمال النائب العام، المستشار إبراهيم بشية، اليوم السبت، من أمام مجمع المحاكم فى العاصمة طرابلس.

ولم تذكر بوابة الوسط الاخبارية الليبية، التى أوردت النبأ أى تفاصيل أخرى، ولم تعلن أى جهة المسئولية عن الاختطاف، يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى غسطس الماضى.

وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسى والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما، ويحتدم القتال فى ليبيا منذ مطلع العام مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم فى بنغازى ومدن أخرى مطلة على البحر المتوسط.