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دراسة أمريكية: مرضى السمنة يثقون أكثر فى الأطباء ذوى الأوزان الكبيرة

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دراسة أمريكية: مرضى السمنة يثقون أكثر فى الأطباء ذوى الأوزان الكبيرة دراسة أمريكية: مرضى السمنة يثقون أكثر فى الأطباء ذوى الأوزان الكبيرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الصحة العامة بمركز جونز هوبكنز الطبى، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن وزن الطبيب المعالج ومدى تأثيره على الأشخاص المصابين بالسمنة.

وأشار الباحثون أن وزن الطبيب المعالج يؤثر بشكل كبير على قناعة مرضى السمنة بالنصائح الغذائية الخاصة بحميتهم الغذائية ومدى تقبلهم لها، لافتين أن مرضى السمنة يثقون أكثر فى النصائح الغذائية المقدمة من الأطباء المصابين بالسمنة أو فرط الوزن مقارنة بالأطباء أصحاب الأوزان الطبيعية.

وأكد الباحثون أن مرضى السمنة قد يثقون بشكل عام فى جميع الأطباء بمختلف أوزانهم، ولكن حينما يتعلق الأمر بالنصائح الغذائية، فإنهم يميلون أكثر إلى الطبيب ذى الوزن الزائد أو المصاب بالسمنة مثلهم؛ اعتقادا ً منهم بأنه أكثر قدرة على فهم طبيعة المرض ومعاينة أعراضه، وبالتالى سيشعر أكثر بمعاناتهم وسيكون أكثر قدرة على إسداء أفضل النصائح بشكل واقعى لا إفراط فيه.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Preventive Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر يونيو الجارى، وشملت أكثر من 600 شخص من المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن.

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