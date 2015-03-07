محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد قبيلة “سليم”

زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ،ويرافقه اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ،والمهندس.

أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة ،واللواء طلعت منتصر مساعد مدير أمن لقطاع الغرب ورئيساً مركزى القصاصين.

الجديدة وأبوصوير ،وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة عزبة “الشيخ سليم” بقرية المحسمة التابعة لمركز.

ومدينة القصاصين الجديدة ،لتقديم واجب العزاء فى فقيد قبيلة ” الشيخ سليمان زيد سليم” وحفيديه حاتم محمد عياد زيد وسيف.

محمد سليمان زيد ثلاث سنوات وخمس سنوات الذين فقدوا حياتهم إثر حادث أليم لانقلاب سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو صوير.