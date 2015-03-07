أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد قبيلة “سليم”

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد قبيلة “سليم” محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد قبيلة “سليم”

محافظ الاسماعيلية يقدم واجب العزاء

زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ،ويرافقه اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ،والمهندس.

أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة ،واللواء طلعت منتصر مساعد مدير أمن لقطاع الغرب ورئيساً مركزى القصاصين.

الجديدة وأبوصوير ،وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة عزبة “الشيخ سليم” بقرية المحسمة التابعة لمركز.

ومدينة القصاصين الجديدة ،لتقديم واجب العزاء فى فقيد قبيلة ” الشيخ سليمان زيد سليم” وحفيديه حاتم محمد عياد زيد وسيف.

محمد سليمان زيد ثلاث سنوات وخمس سنوات الذين فقدوا حياتهم إثر حادث أليم لانقلاب سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو صوير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا