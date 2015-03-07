وزير الداخلية: تأمين «المؤتمر الاقتصادى» يتعدى شرم الشيخ ليشمل الجمهورية

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ظهر اليوم السبت الموافق 7 الجارى إجتماعاً بمكتبه بديوان الوزارة مع السادة مساعدى الوزير للأمن، الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة، الأمن المركزى.. وضع خلاله الخطوط الرئيسية لإستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة .

ووجه وزير الداخلية خلال اللقاء، بضرورة العمل وفق رؤيةً أمنية تعتمد على قاعدة المعلومات التى تضمن مبدأ المبادرة فى توجية الضربات المؤثرة لعناصر الإرهاب والبؤر الإجرامية .

وأكد أن تلك المرحلة تحتم على جميع أجهزة الوزارة العمل الجاد وفق محددات واضحة وأن إنجاز الأهداف والإستراتيجيات الأمنية سيظل مرهوناً بالإنضباط فى الآداء والإلتزام بالقانون وإحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن خطة تأمين المؤتمر الإقتصادى بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ لتشمل كافة أنحاء الجمهورية.. موضحاً أن تلك الخطة التى دخلت حيز التنفيذ تتطلب إستنفار كافة الجهود الأمنية .

ووجه «عبد الغفار» بالإهتمام بتطوير وتدريب القوات ورفع قدراتها لتنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة .. مشدداً على دور القيادات فى الإشراف ومتابعة الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات خاصةً فى ظل الظروف الراهنة ، ومراعاة البعد الإنسانى وتوفير الدعم اللازم للقيام بواجبهم الوطنى نحو تحقيق الأمن والإستقرار .