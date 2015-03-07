افتتاح أول مخبز من إجمالى 24 مخبزًا جديدًا بمراكز ومدن الإسماعيلية

حشد جماهيرى كبير وفرحة عارمة من أهالى ومواطنى القطاع الريفى بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية ،وفي إطار استكمال تنفيذ برامج خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الخبز والعمل على توفير الخبز البلدى المدعم والمطابق للمواصفات ومقاييس الجودة لجميع المواطنيين بسهولة ويسر وتحقيق العدالة في التوزيع ،وفى استجابة من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لمطالب المواطنيين بالقرى والقطاع الريفى بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالموافقة على افتتاح الأفران الجديدة لخدمة مواطني وأهالى هذه القطاعات وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقام محافظ الإسماعيلية يرافقه حسن الجاويش وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير بافتتاح مخبزا بعزبة حمود موسى التابعة لقرية أبوصوير البلد والذى يعد واحداً من 24 مخبزاً تم الموافقة على افتتاحها وبدء التشغيل الفعلى والإنتاج اعتباراً من اليوم بحصة إجمالية قدرها 9600 كيلو جراماً من الدقيق البلدى المدعم بواقع تخصيص عدد 8 شيكارة دقيق بلدى لكل مخبز زنة الشيكارة 50 كيلو جراماً لكل منها ،ويتم تدبير هذه الحصة لتلك المخابز من الوفورات التي يتم تحقيقها يومياً، وبذلك يكون فتح هذه المخابز من داخل حصة المحافظة المقررة دونما أية تجاوزات للحصة المقررة من الوزارة شهرياً.

وتشمل المخابز الجديدة التي تم الموافقة على افتتاحها عدد 3 مخابز بقرى مركز الإسماعيلية ،وتضم قرى عين غصين والضبعية والفردان ،و5 مخابز بقرى مركز ومدين أبوصوير ،وتشمل قرى المنايف والسبع آبار ومدينة أبوصوير وأبوصوير البلد .

وفى مركز ومدينة القصاصين الجديدة عدد 6 مخابز تشمل قرى أم عزام والشروق والسلام والمحسمة القديمة والوادى الأخضر ،وفى مركز ومدينة التل الكبير 5 مخابز ،وتشمل قرى القصاصين القديمة وأبوعاشور والجزيرة الخضراء و4 مخابز بمركز ومدينة القنطرة غرب ،وتشمل قرى الرياح وأبوخليفة والروضة والبياضية ،أما مركز ومدينة القنطرة شرق فقد تم الموافقة على فتح مخبزا بقرية الأبطال.

وجدير بالذكر أن الـ24 مخبزاً التي تم افتتاحها تخدم مواطني وأهالى هذه القرى بالإضافة لأكثر من عدد 42 من التوابع والنجوع .