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المضخة اليدوية الطريقة البديلة للرضاعة الطبيعية بدلا من الصناعية

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المضخة اليدوية الطريقة البديلة للرضاعة الطبيعية بدلا من الصناعية المضخة اليدوية الطريقة البديلة للرضاعة الطبيعية بدلا من الصناعية
"الرضاعة الصناعية" من الوسائل التى تلجأ لها بعض الأمهات لإرضاع طفلها، لكنها تمثل ضررا بالغاً على صحة الطفل وتجعله عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.

طريقة بديلة للرضاعة الصناعية:

وفى هذا السياق توضح الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة القاهرة أنه فى حالة إصابة الأم ببعض المشاكل أو رفض الطفل للرضاعة الطبيعية، ولجوئها للرضاعة الصناعية فيمكنها اللجوء لبديل آخر، من خلال استخدام المضخة اليدوية أو الكهربائية التى من خلالها يتم سحب اللبن من ثدى الأم ويخزن فى عبوات زجاجية وبلاستيكية، وتوضع فى الثلاجة لمدة 48 ساعة، وفى المجمدة يظل اللبن لمدة 4 أيام، وإذا تم حفظه فى المجمدة يستمر لمدة 6 أشهر.

طرق صحيحة لاستخدام لبن الأم المجمد:

تحذر د.منال السيد عبد المجيد من تسخين اللبن باستخدام الميكرويف أو على البوتاجاز بعد إخراجه من الثلاجة أو المجمدة، لأن ذلك قد يحفز تكسير البروتينات والأجسام المناعية فى لبن الأم، لافتة أن الطريقة الصحيحة لتسخين اللبن تكون عن طريق حمام مائى يوضع به زجاجة الحليب، وبعد إذابة اللبن وإرضاع الطفل الكمية المناسبة يتم التخلص من المتبقى ولا يتم حفظه مرة أخرى داخل.

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