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تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا لاتهامه بقتل "بائع فول" فى البساتين

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تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا لاتهامه بقتل "بائع فول" فى البساتين تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا لاتهامه بقتل "بائع فول" فى البساتين
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل بائع فول متجول بالبساتين.

وكانت قوات شرطة قسم البساتين قد تلقت بلاغا من مستشفى اليوم الواحد يفيد وجود جثة " حسن .ب ـ"22 عاما، بائع فول متجول، بها أثار 3 رصاصات، وعلى الفور قام فريق بالبحث بعمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء الجريمة "م. أ" الشهير بـ"رزة" 36 عاما، مسجل خطر سرقات، صاحب ورشة لعمل الدعاية والإعلان.

وكشفت التحريات عن أن مشاجرة وقعت بين طفلين بجوار عربية الفول التى يمتلكها المجنى عليه وقام بفض المشاجرة بينهما وعاتبهما لفض الشجار وقام بضرب الطفلين لفض المشاجرة، وعندما عاد المجنى عليه إلى منزله بشارع "حسن التهامى" فوجئ بـ 5 أشخاص من أهل أحد الطفلين يهجم عليه حاملين فرد خرطوش وسلاح أبيض وشوم انتقاما لضرب الطفل الصغير.

وقاموا بإطلاق أعيرة نارية، حيث أصيب المجنى عليه بـ 3 طلاقات أودت بحياته قبل الوصول إلى المستشفى، وأصيبت والدته المجنى عليها بكسور متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365