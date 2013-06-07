دراسة كندية تجيب: لماذا يتفوق النساء على الرجال فى تذكر وجوه الأشخاص؟

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماكماستر الكندية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن القدرة على تذكر وجوه الأشخاص والفارق بين كلا الجنسين فيها.

وأشار الباحثون أن النساء يتفوقن على الرجال ويمتلكن قدرة أكبر على تذكر وجوه الأشخاص، معزين ذلك إلى قيام السيدات بالتدقيق فى وجه الأشخاص الذين يقابلونهم وقضائهم وقت أطول فى دراسة تفاصيل وملامح تلك الوجوه حتى لو لم يعرفونهم مسبقا ً، وهو ما يجعلهم يكونون ذاكرة أقوى وأغنى بالمعلومات والتفاصيل بشأن هؤلاء الأشخاص.

وأكد الباحثون أن تلك التقنية قد تساهم مستقبلا ً فى التحسين من ذاكرة أى شخص حال تطبيقها والتدريب عليها، وخاصة لكبار السن الذين يعانون من ضعف فى وظائف الإدراك، وكما أنها تجيب على سؤال هام للغاية، وهو لما يستطيع بعض الأشخاص تذكر الوجوه بسهولة بينما لا يتمكن من ذلك آخرون؟

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Psychological Science"، وذلك على الموقع الإلكترونى لها فى الرابع من شهر يونيو الجارى.