تجديد حبس 36 متهمًا 45 يومًا فى "أحداث عنف ذكرى ثورة يناير" بالمطرية

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار أحمد سرى صيام، تجديد حبس 36 متهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 25 يناير الماضى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وقاموا بأعمال حرق وتخريب، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد منهم.