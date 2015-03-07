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النيابة تأمر بضبط الخادمة المتهمة بقتل عاطل فى الهرم

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النيابة تأمر بضبط الخادمة المتهمة بقتل عاطل فى الهرم النيابة تأمر بضبط الخادمة المتهمة بقتل عاطل فى الهرم
أمرت نيابة الهرم، برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، بضبط وإحضار "عايدة.ا" خادمة، لاتهامها بقتل "ع.أ" 25 سنة عاطل، والشروع فى قتل كل من "م.ع" مقاول، و"ع.س" عامل بناء، كما أمرت بتشريح ودفن الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعى لاستبيان سبب الوفاة.

وكانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من "م.ع" مقاول و"ع.س" عامل بناء اتهما فيه "عايدة.ا" بقتل صديقهما "ع.أ" والشروع فى قتلهما، بعد أن وضعت لهم مادة سامة فى مشروبات أعدتها لهم، وسرقت محتويات من المنزل سكنهم فى منطقة المطبعة وفتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت تحقيقات محمد دهشان، وكيل أول نيابة الهرم، أن المجنى عليه الأول "ع.أ" كان على علاقة مع الخادمة، واتفق معها على الحضور للقيام بأعمال المنزل وإعداد طعام له وصديقيه، وعندما توجهت مارست معهم الرذيلة ثم أعدت لهم مشروبات ووضعت فيها مادة سامة، ما أدى إلى مصرع "ع.أ".

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليهما "م.ع"، و"ع.س" فقالا إنهما دخلا فى غيبوبة بعدما شربوا الليمون، وفور استيقاظهما فوجئا بصديقهما جثة هامدة واختفاء (شاشة تليفزيون، و10 آلاف جنيه، وريسيفر من مسكنهم.
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