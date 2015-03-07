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"جنايات أسيوط" تقضى ببراءة ١٥ إخوانيًا من تهمة التحريض على العنف

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"جنايات أسيوط" تقضى ببراءة ١٥ إخوانيًا من تهمة التحريض على العنف "جنايات أسيوط" تقضى ببراءة ١٥ إخوانيًا من تهمة التحريض على العنف
قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، ببراءة 15 إخوانيًا من تهم التحريض على العنف من أبناء مركزى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

والمتهمون هم: سامى منصور سيد، وسمير حسن حافظ، وخضر محمد محمد، وإبراهيم حسن محمد، ومنصور خضر عبد العال، ومصطفى محمد أحمد، ومحمد على فضل المولى، وسعيد خلف يوسف شحاتة، ومحمد أحمد عمر أحمد، ومحمد كمال أحمد توزر، ومحمود على عوض أحمد، ويحيى سعودى حسين زيد، وإبراهيم حسين أحمد محمد، وحمدى حامد إسماعيل، ومحمود عبد الهادى وهبة حلفاوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

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