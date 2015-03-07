ضبط أدوية لعلاج الأورام والسكر مع مصرى قادم من اسطنبول

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، دخول كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة إلى البلاد .

وأفادت مصادر جمركية بأنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة مصر للطيران القادمة من اسطنبول اشتبه ضياء فتحى فى أحد الركاب وأبلغ أحمد على السيد رئيس القسم الذى أمر بتفتيشه ليتبين إخفاء الراكب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة من بينها أمبولات لعلاج الأورام يبلغ سعر الواحد 5 آلاف جنيه، وأخرى أنسولين لعلاج السكر.

أمر محمد قناوى مدير الجمرك بتحرير محضر جمركى وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك لمخالفته لقانون السياسات الدوائية.