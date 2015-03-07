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السجن لمتهم والبراءة لـ 22 من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأسيوط

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السجن لمتهم والبراءة لـ 22 من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأسيوط السجن لمتهم والبراءة لـ 22 من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأسيوط
قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، بالسجن ٣ سنوات على محمد إسماعيل محمد، فى القضية رقم 8957 جنايات أول أسيوط لسنة 2014 المتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من محمد جلال لطفى عبدالرحيم، وَعَبَد الله جلال لطفى، وعلى خلف المتهمين فى القضية رقم 5094 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014 المتهمين فيها بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وبرأت المحكمة 19 متهماً بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون فى القضية رقم 6401 جنايات القوصية لسنة 2014.

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مصر 365