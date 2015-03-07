جامعة الإسكندرية تطلق المبادرة الطلابية "جامعتنا أعز ما نملك"

افتتح أ.د رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المبادرة الطلابية (جامعتنا من أعز ما نملك ) اليوم السبت، بمشاركة 200 طالب لمدة يومين بمقر كلية الزراعة بالشاطبى.

وفى كلمته أكد أ.د رشدى زهران على أهمية المبادرات الطلابية فى تنمية الوعى بالأحداث الجارية فى مصر والوطن العربى وتعميق جذور الانتماء للجامعة بصفة خاصة وللوطن بصفة عامة، وصقل الأفكار وتنمية القدرات للمنافسة فى سوق العمل، وخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن مصر فى الوقت الراهن تسير على الطريق الصحيح، وتستطيع مواجهة التحديات والمؤامرات التى تحاك ضدها.

وأشار أ.د محمد بهى الدين القائم بأعمال عميد كلية الزراعة إلى حرص الجامعة على الاهتمام بالنشاط الطلابى، وأن تكون هذه المبادرة نموذج يحتذى به ويتم تكراره وتعميمه فى الجامعات المصرية.

وأكد د. سامح محمد شهاب مسئول التواصل الطلابى بالجامعة، أن المبادرة تعمل تحت شعار (من أجل بيئة جامعية أفضل ومستدامة ) لتحقيق عدة أهداف أهمها تنمية روح الانتماء، وااترتقاء بالوعى البيئى لدى الطلاب، وإعادة الرونق الجمالى للجامعة من خلال عدة فعاليات تتضمن محاضرات للتعريف بريادة الأعمال، ومبادرة هوية، لصق بوسترات، ورسوم جرافيتى، ودهان للأسوار، بالإضافة إلى توزيع صناديق مخلفات للفصل من المنبع إلى مخلفات ورقية ومخلفات عضوية وعبوات.