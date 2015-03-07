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5 قتلى فى هجوم مسلح على مسجد للصوفيين بكابول(تحديث)

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5 قتلى فى هجوم مسلح على مسجد للصوفيين بكابول(تحديث) 5 قتلى فى هجوم مسلح على مسجد للصوفيين بكابول(تحديث)
ذكرت الوكالة الفرنسية أن خمسة قتلى على الأقل سقطوا فى هجوم على مسجد للصوفيين فى كابول . وأعلن مسئولون أمنيون، لوكالة "فرانس برس" أن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم السبت مسجدا للصوفيين فى كابول، فقتلوا خمسة أشخاص على الأقل وأصابوا ستة آخرين بجروح.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاى، لوكالة فرانس برس، أن "مجموعة رجال مسلحين دخلوا إلى مسجد خناقة (فى كابول) وفتحوا النار فقتلوا خمسة أشخاص وجرحوا ستة".
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