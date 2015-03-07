وزير التعليم يحذر من الدروس الخصوصية ويعترف:"بنتى بتاخد درس رياضيات"

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى، إن "التعليم" يواجه مشكلة خطيرة فى انتشار الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الطريق الوحيد للحد منها يكمن فى وضع 60% من المواد لتنمية موارد التفكير خاصة بالبحث والمشروعات، و 40% من المعلومات، مضيفًا "بنتى فى أولى ثانوى بتاخذ درس واحد فقط فى الرياضيات".

وأكد الوزير فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، أنه سيتم وضع لائحة تتعلق بالطالب والمعلم، بحيث يلتزم الطالب باحترام معلمه داخل المدرسة، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، بالإضافة إلى التزام المعلم بمنح الطالب حقه داخل المدرسة.

ونفى وزير التربية والتعليم، ما تردد حول إلغاء مسابقة 30 ألف معلم، مشيرا إلى أن الميزانية الخاصة بتعيين الـ30 ألف معلم موجودة ومتوفرة، ولا صحة إطلاقا لإلغاء المسابقة، مضيفًا: سيتم إعلان النتيجة يوم 20 مارس من حيث ترتيب المتقدمين حسب الدرجات التى حصلوا عليها من أعلى إلى أدنى، ولكن ليس بصورة نهائية.