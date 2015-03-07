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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ “خلية الصواريخ” لـ 4 إبريل للإطلاع

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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ “خلية الصواريخ” لـ 4 إبريل للإطلاع تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ “خلية الصواريخ” لـ 4 إبريل للإطلاع

 

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، تاجيل أولى جلسات محاكمة 36 متهمًا بقضية “خلية الصواريخ” التي حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف لجلسة 4 إبريل المقبل للإطلاع على الاوراق.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وطلب الدفاع زيارة المتهمين داخل محبسهم، ورفضت المحكمة دخول هيئة الدفاع للمتهمين داخل القفص، وذلك لمنع دخول أرواق من الدفاع للمتهمين.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 محبوسًا، و14 هاربًا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.

 

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