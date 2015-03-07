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مساعد وزير الخارجية يلتقي مبعوث إيطاليا إلى ليبيا والسفيرالإيطالي بالقاهرة

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مساعد وزير الخارجية يلتقي مبعوث إيطاليا إلى ليبيا والسفيرالإيطالي بالقاهرة مساعد وزير الخارجية يلتقي مبعوث إيطاليا إلى ليبيا والسفيرالإيطالي بالقاهرة

السفير أسامة المجدوب

استقبل السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار “جوسيب جريمالدي” مبعوث إيطاليا إلي ليبيا والسفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك للتباحث والتشاور حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث توافقت الرؤى حول كيفية التعامل مع القضية الليبية فضلًا عن تناول السيناريوهات المطروحة للتعامل معها.

وخلال المقابلة تم التأكيد علي ثوابت الموقف المصري إزاء المسالة الليبية ودعم للحكومة الشرعية الليبية بطبرق والتأكيد على أهمية تمكين الشرعية للقيام بمهامها وأهمها مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتناولت المقابلة الاتفاق على أهمية الحل السياسي للقضية الليبية كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وذلك من خلال انخراط كافة الأطراف الليبية في جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة وتجديد مساندتنا لجهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتوصل لحل سياسي يرضي كافة الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الوطني وينهي حالة الصراع بشكل سلمي.

من جانبه أكد المبعوث الإيطالي علي أهمية الدور الذي تلعبه مصر لمساندة الشعب الليبي والجهود التي تقوم بها مصر من خلال تقريب وجهات النظر المتباينة سعيًا لاستعادة استقرار الأوضاع بليبيا، واتفق الجانبان علي عدم وجود تعارض بين مساندة المسار السياسي في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

تأتي هذه المقابلة ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الدولية للتباحث والتشاور حول ليبيا.

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