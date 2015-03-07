موجز أخبار محافظات مصر.. مصرع وإصابة 41 فى تصادم أتوبيسين ببلبيس

نشر "اليوم السابع"، اليوم السبت، أخبارا لأحداث مهمة وقعت فى عدد من المحافظات، أبرزها فتح معبر رفح يومى الاثنين والثلاثاء لمرور العالقين، وتشييع جثمان شهيد "تفجيرات المحلة" فى جنازة عسكرية بقطور، ومصرع 2 وإصابة 39 فى تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس، بالإضافة إلى إحباط تهريب 1050 طائرة تستخدم فى أغراض التجسس بموانئ السويس، وسقوط خليتين لاستهداف الضباط وحرق المنشآت والسيارات ببنى سويف، ووجهت قوات الأمن ضربات قوية لأوكار الإرهاب فى سيناء، حيث قامت بتدمير 17 بؤرة تكفيرية والقبض على 30 مشتبها بهم.

فتح معبر رفح يومى الاثنين والثلاثاء لمرور العالقين

تشييع جثمان شهيد "تفجيرات المحلة" فى جنازة عسكرية بقطور

قوات الأمن توجه ضربات قوية لأوكار الإرهاب فى سيناء.. تدمير 17 بؤرة تكفيرية.. بتر ذراع طفل عقب إصابته فى انفجار بالشيخ زويد.. وإصابة 5 مجندين فى انقلاب سيارة

إصابة 119 تلميذا بالجديرى المائى بمدارس إدارتى جرجا والمنشأة بسوهاج

"صحة الشرقية": ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بلبيس إلى 39 مصابا وقتيلين

إحباط تهريب 1050 طائرة تستخدم فى أغراض التجسس بموانئ السويس

سقوط خليتين لاستهداف الضباط وحرق المنشآت والسيارات ببنى سويف

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