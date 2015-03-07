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19 مارس.. فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لانتخابات نادى قضاة البحيرة

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19 مارس.. فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لانتخابات نادى قضاة البحيرة 19 مارس.. فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لانتخابات نادى قضاة البحيرة
أعلن المستشار حامد عيساوى، وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى باسم النادى موعد التجديد الثلثى لنادى قضاة البحيرة، أنه تم تحديد فتح باب الترشح أيام 19، 20، 21 من شهر مارس الجارى لتلقى طلبات الترشح على 7 مقاعد شاغرة، كالتالى: مقعدان للمستشارين و3 مقاعد للقضاة و3 مقاعد لأعضاء النيابة العامة.

وأضاف وكيل نادى القضاة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تحدد يومى 22، 23 مارس الجارى لتلقى التظلمات والاعتراضات كما تحدد يومى 24، 25 من الشهر ذاته لفحص الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمترشحين لافتًا إلى أنه تحدد يوم 17 إبريل القادم لإجراء الانتخابات على أن تكون بمقر النادى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

وأشار عيساوى إلى أنه تم تشكيل لجنة من السادة المستشارين برئاسة المستشار محمود مبارك وعضوية المستشارين السيد غنيمة، وسمير عوف للإشراف على العملية الانتخابية ابتداءً من تلقى طلبات الترشح وحتى إعلان النتيجة.

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