وزير الرى ومحافظ الإسكندرية يقودان حملة لإزالة تعديات بترعة المحمودية

قام الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية، وبالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطريق بطول حرم ترعة المحمودية، وكذلك إزالة التعديات من مدخل الكوبرى الدولى بمنطقة خورشيد بطول الطريق إلى منطقة العوايد.

وخلال الحملة تم إزالة كافة التعديات من مخازن سيراميك وورش تصليح سيارات ومغاسل سيارات، وعدد من المحال والكافيتيريات، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الرى والمحافظة لإعادة تطوير طريق ترعة المحمودية ورصفه لجعله الكورنيش الثانى لعروس البحر الأبيض المتوسط، ولإعادة دولة القانون والانضباط للشارع السكندرى مرة أخرى.



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جانب من الإزالة



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جانب من الإزالة



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جانب من الإزالة