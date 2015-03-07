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محافظ الغربية يستقبل زوج المشرفة على رحلة الموت ويمنحه فرصة عمل

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محافظ الغربية يستقبل زوج المشرفة على رحلة الموت ويمنحه فرصة عمل محافظ الغربية يستقبل زوج المشرفة على رحلة الموت ويمنحه فرصة عمل
استقبل محافظ الغربية، سعيد مصطفى كامل، زوج المشرفة على رحلة الموت بمكتبه اليوم السبت، وقرر توفير فرصة عمل لزوجها الأبكم والأصم، وتعيينه فى إحدى الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، والقريبة من محل إقامته ضمن نسبة الـ5%.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع البنك الذى اقترضت منه الزوجة مبلغ 18 ألف جنيه، ولم يمهلها أجلها لسداده لإيجاد وسيلة لتسديده، حتى لو تحملته المحافظة.

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