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«داعش» تستقبل زوارها برائحة الموت

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«داعش» تستقبل زوارها برائحة الموت «داعش» تستقبل زوارها برائحة الموت

ضحايا داعش

مازال تنظيم “داعش” يمارس هوايته المفضلة فى قتل وذبح الأبرياء إذ يتفاخر التنظيم فى بلدة الحويجة بمدينة كركوك، بتعليق رؤوس زوار عراقيين وسوريين على لافته مكتوب عليها “الدولة الإسلامية…خلافة على منهاج النبوة”، تليها “ولاية كركوك… بلدة الحويجة ترحب بكم”،إذ بدلاً من أن يرحبوا بالزوار بالورود والكلمات الجميلة ،يرحبون الزوار برائحة الموت والقتل بأجساد معلقة من أرجلها، بينما رؤوسها متدلية في استقبال جثث جديدة تُضاف إلى مسلسل العنف والدموية الذي ينتهجه هذا التنظيم الإرهابي داعش.

وظهرت صورة أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أجساداً بشرية معلقة على مدخل البلدة، بينما تمر بها السيارات ويتجول المارة من أمامها، وكأنها باتت من المناظر الطبيعية في المناطق التي يحتلها التنظيم الإرهابي.

 

 

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