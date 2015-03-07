تأجيل إعادة محاكمة متهمي “مذبحة كرداسة” لـ 11 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة كرداسة”، إلى جلسة 11 مارس الجاري، لسماع مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التي وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.