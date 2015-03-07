فيديو.. «مغازي» و«المسيري» يقودان حملة لإزالة تعديات ترعة المحمودية بالإسكندرية

قاد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، يرافقه الدكتور هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الأمن، حملة أمنية موسعة، السبت، لإزالة التعديات على ترعة المحمودية.

وقال الدكتور حسام مغازي، إن أجهزة الوزارة تتابع بشكل دوري وترصد التعديات على حرم النيل، ويتم القضاء على التعديات في مهدها منعاً لتفاقمها، ترسيخاً لدولة القانون ولعودة هيبة الدولة.

وأوضح «مغازى» أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على نهر النيل وفرعيه، وكل المجاري المائية من التعديات والمخالفات، حيث تضمنت الإزالات وأعمال الردم والمباني والأكشاك والتشوينات والعشش على جانبي ترعة المحمودية وأراضي طرح النهر.

" frameborder="0">