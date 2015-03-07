أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو.. «مغازي» و«المسيري» يقودان حملة لإزالة تعديات ترعة المحمودية بالإسكندرية

Google+ Print
فيديو.. «مغازي» و«المسيري» يقودان حملة لإزالة تعديات ترعة المحمودية بالإسكندرية فيديو.. «مغازي» و«المسيري» يقودان حملة لإزالة تعديات ترعة المحمودية بالإسكندرية

«مغازي» و«المسيري» يقودان حملة لإزالة تعديات ترعة المحمودية بالإسكندرية

قاد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، يرافقه الدكتور هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الأمن، حملة أمنية موسعة، السبت، لإزالة التعديات على ترعة المحمودية.

وقال الدكتور حسام مغازي، إن أجهزة الوزارة تتابع بشكل دوري وترصد التعديات على حرم النيل، ويتم القضاء على التعديات في مهدها منعاً لتفاقمها، ترسيخاً لدولة القانون ولعودة هيبة الدولة.

وأوضح «مغازى» أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على نهر النيل وفرعيه، وكل المجاري المائية من التعديات والمخالفات، حيث تضمنت الإزالات وأعمال الردم والمباني والأكشاك والتشوينات والعشش على جانبي ترعة المحمودية وأراضي طرح النهر.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»