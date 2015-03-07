«محافظ دمياط» : تسليم وحدات سكنية للشباب نهاية العام



> أكد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أنه سيتم الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمرحلتيه الأولى والثانية، وتسليم الوحدات على شباب المحافظة بنهاية العام الجاري.. موضحًا أنه تفقد عددا من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة، وأنه سيتم الانتهاء من العمل فيها بنهاية العام.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم السبت، إن العمل جار بعشر مواقع مختلفة، في عدة مدن، وخلال أيام سيتم الانتهاء الأعمال بعدد 18 عمارة بحوض تل وردة، بمنطقة شطا، وسيبدأ العمل في 8 عمارات بالموقع بجوار شركة الغازات البترولية، وكذلك 36 عمارة بكفر سعد، بالإضافة على 38 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية و9 عمارات بعزبة البرج، و9 عمارات بالزرقا.