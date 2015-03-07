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وزير العدالة الانتقالية: لجنة واحدة لتعديل كل القوانين المنظمة للانتخابات

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وزير العدالة الانتقالية: لجنة واحدة لتعديل كل القوانين المنظمة للانتخابات وزير العدالة الانتقالية: لجنة واحدة لتعديل كل القوانين المنظمة للانتخابات
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلف اللجنة بإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

يأتى التكليف، فور صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذى يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة هى المكلفة من جانب مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على كل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.

وتابع الهنيدى أن اللجنة ستعقد اجتماعها صباح غدٍ الأحد، لبحث التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بجانب بحث ضم شخصيات جديدة إلى عضويتها.

وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تتابع الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وفى حال قبول أى من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عملها.


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