بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية للمجند شهيد حادث تفجير المحلة

شيّع الآلاف اليوم جنازة الشهيد المجند إبراهيم السيد والذى استشهد فى حادث تفجير قنبلة المحلة أمس الجمعة.

وخرج الآلاف من أمام مسجد عبد الحى خليل بميدان البندر فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة يتقدمها الشرطة العسكرية واللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة وسمنود واللواء عبد الحميد الطويل مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة والعميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة والعميد محمد عمر بسه بفرقة شرطة المحلة، بينما أطلقت السيدات الزغاريد عقب خروج الجثمان من المسجد.



>سيدات يرفعن لافتة الشعب والجيش والشرطة ضد الإرهاب



>لحظة إنزال جثمان الشهيد من سيارة الإسعاف



>المشيعون يحملون جثمان الشهيد لإدخاله المسجد



>القيادات الأمنية تتقدم جنازة الشهيد



>الشرطة العسكرية فى جنازة شهيد القوات المسلحة



>أفراد الشرطة العسكرية فى مقدم صفوف جنازة شهيد القوات المسلحة



>الشرطة العسكرية وقوات الأمن وقوات من التدخل السريع فى جنازة الشهيد

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