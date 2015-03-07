موجز أخبار مصر للساعة6.. وفد الكونجرس لـ"السيسى": مستمرون فى دعم مصر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفد الكونجرس الأمريكى الذى أكد خلاله أن مواجهة الإرهاب لن تتم بالحلول الأمنية فقط، وإنما لابد أن تشمل الاهتمام بالجانب الاقتصادى، وخلق فرص عمل للشباب، وهذا لن يحدث دون تشجيع على المزيد من الاستثمار فى مصر ، الأمر الذى رد عليه الوفد الأمريكى بحرص واشنطن على دعم مصر فى كل المجالات.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع" تفاصيل قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فتح باب الترشح للقوائم والفردى، وردود أفعال الأحزاب المختلفة على القرار، فضلاً عن متابعة لاستقالة مصطفى الجندى وعبدالحكيم عبدالناصر، من تحالف "25 ـ 30" الانتخابى، إضافة إلى 27 آخرين.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالوزراء السابقين، الذين خرجوا من الحكومة فى التعديل الوزارى الأخير، والذى قال خلاله إن جميعهم أدوا واجبهم تجاه الوطن، فى ظل تحديات صعبة، داعياً إياهم لحضور المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، المقرر عقده منتصف الشهر الجارى.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

تفاصيل لقاء الرئيس بوفد الكونجرس الأمريكى.. السيسى: دعوتى لثورة دينية تستهدف تنقية الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة.. وثورة يونيو تعبر عن إرادة شعبية خالصة.. والوفد: مستمرون فى دعم مصر سياسيا وعسكريا

سامح شكرى يلتقى بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى

صدقى صبحى يلتقى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكى

تفاصيل حكم "الدستورية العليا" ببطلان حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب.. المحكمة تلزم "العليا للانتخابات" بإعادة فتح باب الترشح للقوائم والفردى.. ومصادر: الحكومة ملتزمة بتعديل القانون

لجنة قوانين الانتخابات: تعديل قانون النواب للسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح

حكم عدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان يهدد بانهيار القوائم.. التحالفات تستعد لعقد اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف.. وسياسيون يصفونه بالتاريخى.. ويؤكدون: لا يشكلون خطرا وتخوينهم هيستيريا

ننفرد بنشر أسماء المستقيلين من تحالف 25 - 30 أبرزهم نجل عبد الناصر

بعد أحكام "الدستورية" بشأن قوانين الانتخابات.. "الوفد المصرى" يعيد ترتيب أوراقه.. ويعقد اجتماعا الأسبوع الجارى لدراسة موقفه من قائمة "فى حب مصر".. ويدرس ضم أحزاب وتحالفات جديدة لتقوية تحالفه الانتخابى

مصادر: حركة تنقلات جديدة فى صفوف قيادات الصف الثانى بالداخلية اليوم

"المفوضين" توصى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام

رئيس الوزراء يستقبل الوزراء السابقين ويدعوهم لحضور المؤتمر الاقتصادى.. محلب: أديتم واجبكم فى ظل تحديات صعبة.. وقدمتم الكثير لوطنكم.. والوزراء السابقون يؤكدون استعدادهم لخدمة وطنهم

وزير التخطيط: الاقتصاد يحقق نموا 5.6٪ فى النصف الأول من العام المالى.. أشرف العربى: التحسن بسبب الإجراءات الإصلاحية للحكومة ودوران عجلة الإنتاج.. والناتج المحلى يبلغ 1.1 تريليون جنيه فى النصف الأول

الإسكان: طرح مركز أعمال باستثمارات 12 مليار جنيه فى مؤتمر شرم الشيخ

بالصور.. تفاصيل مهرجان أعضاء "تمرّد" بالمراكب النيلية لدعم القمة الاقتصادية.. ومحمد نبوى: مظاهرة إلكترونية لدعم المؤتمر الثلاثاء المقبل.. و"بشرة خير" وبلالين بصورة علم مصر أبرز مظاهر الفعالية

النائب العام يحيل أعضاء "جند الله" الإرهابى للقضاء العسكرى.. التحقيقات: أبو مصعب القحطانى قائد التنظيم بايع "داعش".. وخطط لاستهداف قطارات حربية وسجن الفيوم العمومى.. وتؤكد: أحلّ أموال ودماء الأقباط

محلب: البدء الفورى فى إزالة جميع معابر السكة الحديد غير القانونية

وزير النقل لـ"اليوم السابع":لدينا 4500 مزلقان غير شرعى منتشرة بالجمهورية..بعضها تحول لأسواق للباعة الجائلين..هانى ضاحى: أرسلنا خطابات للمحافظين لإغلاقها منذ شهور.. ولجنة لبحث أسباب حادث "الشروق"

النائب العام يستدعى وزير النقل للتحقيق فى حادث أتوبيس مدينة الشروق(تحديث)

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