نصائح مهمة لتغذية مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى A وB

تغذية مرضى فيرس a وb

أرسل قارئ يسأل... ما نظام التغذية الصحى لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "A" و"B"؟.

قالت الدكتور هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الأشخاص المصابين بفيرس A وB ، يجب أن يحصلوا على التغذية الصحية والسليمة وهى من الخطوات المهمة بجانب العلاج الدوائى، لذلك يجب عليهم مراعاة الخطوات التالية فى تغذيتهم و منها:

1) تناول غذاء معقم تم إعداده وطهيه جيدا فى المنزل.

2) يجب فصل أدوات الطعام المريض عن بقية أفراد الأسرة المحيطين به.

3) تناول الأغذية والأطعمة الغنية بالفيتامينات والأملاح والخضروات والفاكهة خاصة الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والملوخية.

4) تناول مصدر بروتين حيوانى جيد وبكمية تكفى الحاجات اليومية بشرط عدم الإفراط، فعلى سبيل المثال لكل 100 جرام 20 جراما.

5) يجب على مرضى فيرسC استخدام الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الذرة أو عباد الشمس أو الزيت المخلوط، الذى يسمى بزيت التموين لتجنب إرهاق الكبد أثناء عملية الهضم.

6) تجنب الأطعمة الدهنية أو الدهون غير الصحية.

7) شرب المياه بما لا يقل يوميا عن 10 أكواب مياه.

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