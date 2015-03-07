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التدخين يؤدى للإصابة بقرحة والتهابات المعدة

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التدخين يؤدى للإصابة بقرحة والتهابات المعدة التدخين يؤدى للإصابة بقرحة والتهابات المعدة
التدخين من العادات السيئة المنتشرة فى الوقت الحالى، الذى يؤثر سلبا على صحة أجزاء الجسم، والتى منها المعدة.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة منى ثابت أستاذ الأمراض الباطنية بقصر العينى، أن التدخين له آثار سلبية على صحة المعدة، وقد يتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض منها التهابات وقرحة المعدة، لأنه يحدث تقلص فى الأوعية الدموية ما ينتج عنها زيادة إفراز حمض المعدة، الذى يتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة وفى حالة عدم العلاج يتحول إلى لأمراض خبيثة.

تأثير التدخين على المعدة:

تتابع د.منى أن عند تأثر المعدة نتيجة التدخين تظهر بعض الأعراض، كألم فى المعدة وقىء دموى، فى هذه الحالة يجب التوجه للطبيب لتلقى العلاج الفورى، لأن من الممكن أن تصل المضاعفات إلى للبنكرياس والإثنى عشر، فمن الضرورى إجراء الفحوصات كالمنظار، لتجنب الإصابة بأمراض خبيثة.

نصائح لتجنب مضاعفات التدخين على المعدة:

توصى أستاذ الأمراض الباطنية بضرورة الانتباه للأعراض التى تم ذكرها، وفى حالة وجودها يجب التقليل من التدخين ومحاولة الابتعاد عنه تماما، لأنه يساعد على زيادة مضاعفات المرض وتأثر باقى أجزاء الجسم كالفم والمعدة والبنكرياس والكبد فمن الضرورى توخى الحذر.

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