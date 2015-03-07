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شعبة المستوردين ترحب بتيسير إجراءات التصدير والاستيراد

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شعبة المستوردين ترحب بتيسير إجراءات التصدير والاستيراد شعبة المستوردين ترحب بتيسير إجراءات التصدير والاستيراد
رحبت شعبة المستوردين بالقرارات التى اتخذتها ممثلة فى وزراء الصناعة، والتجارة، والمالية، والنقل، الخاصة بالتيسيرات الجديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.

وقال أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحاتٍ له، إن إعلان الحكومة عن قرارات تسيير إجراءات المنظومة للتصدير والاستيراد قبل صدور القمة الاقتصادية يعد خطوة إيجابية ورسالة هامة على جدية الحكومة المصرية فى حل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين داخليا وخارجيا ورغبتها فى جذب مزيد من المستثمرين فى الفترة المقبلة

وأعرب شيحه عن أمله فى أن تقوم الحكومة الحالية بمزيد من الإجراءات التى من شأنها إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين.

كان وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل قد اتفقوا على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد والموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإليكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير فى من الجمارك، والجهات الرقابية.

كما تشمل تأسيس التجارة القومية"Egy Trader" لربط مختلف الجهات العاملة فى الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الإليكترونى، مشيرين إلى أن تلك القرارات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ فى أسرع وقت ممكن.

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مصر 365

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